Читать книги онлайн бесплатно и без регистрации.

Добро пожаловать на Литмаркет - литературный портал самиздата для авторов, писателей и читателей. Как и в любой электронной библиотеке у нас можно читать книги онлайн, скачать бесплатно, слушать аудиокниги онлайн, а также купить книги популярных жанров. Сайт адаптивный, вы свободно можете читать онлайн либо слушать аудиокниги с телефона либо планшета. На портале вы можете найти книги популярных жанров:Удобный аудиоплеер позволяет слушать аудиокниги онлайн. Молодые авторы и состоявшиеся писатели могут продавать свои романы без всякого коммерческого статуса. Вы легко можете публиковать электронные и аудиокниги. Также вы можете скачать книги в epub и fb2.